Djokovic il suo non è un brusco declino Può ancora dire la sua ma non sempre come prima The Athletic

(Di domenica 1 settembre 2024)è stato eliminato al terzo turno dello Us Open. Quest’anno ha vinto l’oro ai Giochi di Parigi, raggiungendo quell’unico traguardo chegli mancava, ma a livello Atp e slam non havinto un torneo. Sono segnali che la carriera del serbo sta giungendo al tramonto? Se lo chiede The, che scrive: “Ventisei giorni dopo aver vinto l’oro olimpico a Parigi, Novakha concluso la sua seconda stagione del Grande Slam meno proficua dal 2009 con una sorprendente sconfitta al terzo turno contro Alexei Popyrin agli Us Open. A pochi mesi dalla fine del calendario tennistico 2024, potrebbe chiudere l’anno senza un titolo a livello di Tour per lavolta dal 2005, ottenendo al contempo quello che lui stesso definisce «il più grande risultato della sua carriera». Il 24 volte vincitore slam generalmente è soddisfatto solo quando vince tutto.