Come è stato l’esordio di Lukaku col Napoli

(Di domenica 1 settembre 2024) Esordio da ricordare perRomelucon la maglia del. Entra e segna contro il Parma. Conte elogia il nuovo bomber azzurro. L’atteso esordio di Romelucon ilnon ha deluso le aspettative. Il bomber belga ha lasciato subito il segno nella sua prima apparizione al Maradona, risultando decisivo nella partita contro il Parma. Standing ovation per il debutto dial Maradona Il pubblico napoletano ha accoltocon un‘ovazione da brividi. Già durante il riscaldamento, i tifosi hanno fatto sentire tutto il loro calore al nuovo acquisto, anticipando l’emozione del suo ingresso in campo. La prima dicol: dall’ingresso al gol decisivo Antonio Conte ha scelto il momento giusto per il debutto di, inserendolo al 62? al posto di Raspadori.