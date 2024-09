Colpo del Verona Genoa ko 2-0 | decidono Tchatchoua e Tengstedt

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 1 settembre 2024) Genova, 1 settembre 2024 -, entrambe alle prese con un ottimo inizio di campionato, erano reduci da emozioni opposte: nello scorso turno i rossoblù si erano imposti di misura a Monza, mentre gli scaligeri erano caduti in casa contro la Juventus. Al Ferraris i ruoli si ribaltano e a far festa è l'Hellas grazie a 10' di fuoco nell'arco della ripresa: apre le danze al 55', il migliore in campo, e le chiude al 65' dal dischetto. Nel corso del primo tempo però gli ospiti avevano sofferto molto, graziati solo dalla scarsa mira dei padroni di casa e dalla traversa quando ad attaccare è Vasquez. Il predominio territoriale e la mole di occasioni create premia nettamente la banda Gilardino, ma a spuntarla sono i ragazzi terribili di Zanetti, più affamati e determinati nell'area di rigore avversaria.