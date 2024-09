Cadavere tra le sterpaglie in fiamme tre fori di proiettile Mistero

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di domenica 1 settembre 2024) Pianura, Napoli – Il corpo senza vita di un uomo è stato rinvenuto tra lein via Torre Poerio, nel quartiere napoletano di Pianura. L’area era stata interessata, nella notte scorsa, da un incendio prontamente domato dai vigili del fuoco. Le autorità stanno cercando di fare luce sull’accaduto, mentre emergono i primi dettagli inquietanti. Secondo quanto riferito dalla polizia, l’uomo non è ancora stato identificato. Sulsono stati riscontrati treda proiettili, il che fa ipotizzare che possa essere stato ucciso altrove e poi trasportato nel campo, alla periferia di Napoli, forse per essere nascosto o per depistare le indagini. Indagini in corso: tutte le piste restano aperte Le indagini procedono senza escludere alcuna pista.