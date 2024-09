Box Office USA | Deadpool & Wolverine vince il weekend del Labor Day

Leggi tutta la notizia su universalmovies

(Di domenica 1 settembre 2024) Passano le settimane, ma il risultato non cambia:ha vinto ancora una volta il BoxUSA. Nel mai riccodelDay nessun nuovo film è riuscito ad ottenere un ottimo risultato, ed ovviamente ad approfittarne è stato il film Marvel Studios dei record dedicato al Mercenario Chiacchierone. Secondo i dati offerti dal the Hollywood Reporter, infatti,ha portato a casa altri 19,5 milioni di dollari (in quattro giorni), per un totale ora sopra i 600 milioni (603,8 milioni per la precisione). Si tratta del 16° film della storia del BoxUSA ad ottenere tale traguardo. A livello internazionale il film di Shawn Levy ha aggiunto al bottino complessivo un nuovo incasso da 29,2 milioni di dollari, per un totale Worldwide da 1,258 miliardi.