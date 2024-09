Auto contro quad a Giussano Interviene l’elisoccorso Un ferito grave al Niguarda

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 1 settembre 2024)incidente stradale ieri mattina all’incrocio fra via Alberto dae via Piave, con l’intervento delin codice rosso. Coinvolti nel sinistro un’mobile e uncon una coppia a bordo, che si è ribaltato. È atterrato ancheper soccorrere una delle tre persone ferite nell’incidente, che si è verificato sul rettilineo che conduce ad Arosio. Lo stra l’, una Fiat Panda e ilè avvenuto intorno alle 11. Sono stati coinvolti la donna alla guida dell’e i due passeggeri - un uomo e una donna - del. Sono stati questi ultimi ad avere la peggio, ambedue soccorsi in codice rosso. L’uomo, in particolare, è stato trasportato in condizioni critiche al pronto soccorso a con l’eliambulanza, decollata da Como e atterrata in un campo nei pressi del luogo del sinistro.