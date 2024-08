Traffico Roma del 31-08-2024 ore 13 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 31 agosto 2024) Luceverdeme trovati dalla redazione ancora molto difficile la situazione lungo la A1Napoli dove a causa di un incidente avvenuto all’altezza del km 584 direzione di Firenze cherimane bloccato tra l’uscita di Valmontone e il bivio per la Dina MazzoneSud sul posto 9 km di coda Mentre per i curiosi lungo la carreggiata opposta verso Napoli 25 km di coda segnalato un altro incidente questa volta sulla via Pontina che sta provocando una coda tra Spinaceto e lo svincolo per Pratica di Mare Torvaianica quindi direzione Pomezia e Dora in città dove di un incidente si sta in coda sullaFiumicino Traduci da via della Magliana & via Isacco Newton direzione del raccordo anulare e proseguono i lavori di bonifica sulla panoramica ovvero via Falcone e Borsellino e via dei piedi Vittorio Veneto chiusa alfino alle ore 16 e comunque per i dettagli di queste ...