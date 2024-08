Traffico Roma del 31-08-2024 ore 12 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 31 agosto 2024)infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità sulla A1Napoli è ancora chiuso il 33 a Valmontone il bivio per la diramazione diSud in direzione di Firenze questo a seguito di un incidente avvenuto tra 4 auto all’altezza del chilometro 534 all’interno del tratto chiuso Ci sono code per 2 km in direzione di Napoli per curiosi 8 km di coda tra il bivio per la diramazione disud e Valmontone Chi è in viaggio verso Firenze deve quindi uscire a Valmontone Dove Al momento abbiamo 6 km di coda e poi rientrare a San Cesareo sulla diramazione diSud dopo aver percorso la via Divina si consiglia comunque di anticipare l’uscita a Colleferro intanto vincita a Monte Mario è chiusa fino alle 16 di oggi via Falcone e Borsellino e via dei Cavalieri di Vittorio Veneto la cosiddetta panoramica per interventi necessari per mettere in sicurezza le ...