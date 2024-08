Svolta in corso Buenos Aires Il 10 settembre via ai lavori per allargare i marciapiedi

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 31 agosto 2024) L’ordinanza comunale è di ieri, la data indicata è il prossimo 10. Quel giorno ci saranno ulteriori novità sulla viabilità di, perché partiranno idi allargamento deinel primo tratto del, quello che va da piazza Oberdan e via Regina Giovanna. Idureranno dai 120 ai 150 giorni. Poi il cantiere andrà avanti con il secondo e il terzo tratto di, per completare l’allargamento deilungo tutta la strada. Un allargamento che in molti tratti delsignificherà rendere pienamente pedonali o utilizzabili quei tratti di strada ibridi che, dopo idi realizzazione della pista ciclabile lungo, erano rimasti tra il marciapiede e le due carreggiate per le auto.