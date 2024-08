Spal travolta a Perugia Dal mercato in arrivo Zilli

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 31 agosto 2024) Unaridotta ai minimi termini cede di schianto sul campo del, a segno con Torrasi nel primo tempo e con una doppietta di Montevago nella ripresa. Vince nettamente la squadra di Formisano contro i biancazzurri, che a prescindere dalle assenze compiono un deciso passo indietro rispetto al debutto e in classifica restano inchiodati a -2. Leggendo la ‘distinta’, balza immediatamente agli occhi che da una parte l’allenatore del Grifo porta in panchina 13 giocatori, dall’altra invece Dossena ha appena sei cambi a disposizione (due dei quali sono portieri). È una formazione inedita quella che è costretto a schierare il tecnico lodigiano, con Bassoli adattato sulla fascia sinistra della difesa a quattro, mentre in linea mediana Awua viene preferito a Nador. In attacco invece Antenucci parte titolare al posto dell’acciaccato Karlsson.