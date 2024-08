Sinner? E' il karma | clamoroso a New York che fine ha fatto Griekspoor dopo il fango su Yannik

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 31 agosto 2024) Chiamiamola la maledizione del Clostebol, il potere (al contrario) del veleno, o più semplicemente. Sta diche allo Us Open stanno cadendo uno a uno tutti i rivali che hanno attaccato ferocemente Jannikper l'affaire-doping. Mentre l'azzurro, ribadendo ogni giorno di non essere ancora al meglio, psicologicamente e fisicamente, è approdato agli ottavi e sembra avere la strada spianata verso il successo nello slam americano, Medvedev (e sorprese) permettendo. Un caso che ha tenuto banco nell'ultima settimana, quello della positività dell'altoatesino. Chiuso dal punto di vista sportivo, ma apertissimo da quello delle polemiche. Oltre a Nick Kyrgios, ferocissimo controma digià quasi un ex giocatore a causa degli infortuni continui, nei giorni precedenti a Flushing Meadows hanno brillato, se così si può dire, alcuni avversari di Jannik.