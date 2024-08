Scuola tra libri e quaderni ma quanto ci costa? Il monitoraggio e i consigli di Mdc per risparmiare su spese e rincari

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di sabato 31 agosto 2024) Con nuovo anno scolastico ai blocchi di partenza ci si ritrova a far ei conti (e sono salati) con leche tra cancelleria edi testo rischiano di segnare in rosso le disponibilità delle famiglie chiamate a fare fronte al caroe ai doveri che comporta l’obbligo di studio. E allora, segnala Italpress, con l’inizio del nuovo anno scolastico ormai alle porte, il Movimento Difesa del Cittadino (MDC) ha condotto un’indagine sui prezzi delle forniture scolastiche, includendo idi testo, per aiutare le famiglie italiane a fare scelte di acquisto più consapevoli. La ricerca ha comparato i costi di un kit scolastico base (zaino, astuccio, diario, penne edi testo) su diverse piattaforme online e negozi online – Amazon, eBay, Unieuro, MediaWorld, Feltrinelli e Libraccio (specifico per idi testo).