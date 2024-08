Omicidio agghiacciante con la motosega | la scena da incubo in Alabama

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 31 agosto 2024) Una vicendaha scosso la comunità di Slocomb,, dove una giovane donna è stata arrestata con l'accusa diper aver ucciso e smembrato il corpo del marito. Joselina Elizabeth Lopez, 26 anni, è attualmente detenuta senza possibilità di cauzione nel carcere della contea di Ginevra, in attesa di un'udienza preliminare fissata per la prossima settimana. La tragica scoperta è avvenuta quando un collega della vittima, Benito Morales Guzman, ha avvertito le autorità della sua prolungata assenza dal lavoro, insospettendosi per la mancanza di comunicazioni. Preoccupato, il collega ha contattato l'ufficio dello sceriffo della contea di Ginevra, che ha immediatamente avviato le indagini.