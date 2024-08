Moviola Inter-Atalanta | tutto giusto sul primo e il quarto gol

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 31 agosto 2024)ha avuto Marchetti come arbitro della partita: questa ladell’incontro valido per la terza giornata di Serie A 2024-2025 e finito 4-0. Di seguito la valutazione del fischietto della sezione di Ostia Lido, dei suoi assistenti e degli addetti al VAR.TEMPO – Per Matteo Marchetti non ci sono tantissimi problemi, più che altro sono gli assistenti a dover avere un lavoro extra. Come in occasione del vantaggio dell’quando Benjamin Pavard è OK sul filtrante e anche Marcus Thuram (tenuto in gioco da Berat Djimsiti, che fa autogol). Corretto anche assegnare all’la rimessa laterale che porta al 2-0, con Thuram bravo a pressare e indurre Marten de Roon all’errore. Al 29? posizione dubbia di Thuram, quando poi prende il palo lanciato da un filtrante di Nicolò Barella.