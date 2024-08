Massacrato e rapinato a 91 anni nell' androne di casa | è in fin di vita Identificata una donna

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 31 agosto 2024) Firenze, 31 agosto 2024 – Firenze è sotto choc per la brutale aggressione avvenuta giovedì sera in pieno centro, in via Maso Finiguerra, non lontano dal comando provinciale dei carabinieri di borgo Ognissanti, dove un uomo di 91è stato picchiato edel palazzo dove vive. Ora l’anziano lotta tra lae la morte per il trauma cranico conseguente alla caduta: per i colpi ricevuti sarebbe caduto sbattendo la testa all'indietro. Sul caso indagano gli stessi carabinieri: il figlio del 91enne ha presentato denuncia. La zona dove è avvenuta l'aggressione, segnalano i residenti, da tempo vive situazioni di degrado. Il 91enne quando è stato aggredito stava rientrando adove aver visto in un locale la partita in trasferta della Fiorentina. Una volta entrato nel palazzo avrebbe trovato due persone, non è chiaro perché.