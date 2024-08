Luca muore a soli 28 anni l’ultimo desiderio commuove gli italiani Lo aveva deciso moto tempo prima

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di sabato 31 agosto 2024) Perde la vita a28in un incidente stradale, dopo la tragedia si scopre il suo grande gesto di altruismo. La notizia è uscita adesso e ha commosso l’Italia intera.Di Russo è morto a seguito di un terribile scontro tra il suo scooter e un furgone, avvenuto il 25 agosto. Il cuore diha smesso di battere dopo due giorni in ospedale, dove era arrivato gravissimo. Nonostante l’intervento tempestivo dei soccorsi e l’impegno dei medici, le sue ferite si sono rivelate troppo gravi. L’incidente è avvenuto in via Appia, all’altezza di via Pietra Erta, nel comune di Formia.è stato sbalzato violentemente sull’asfalto, riportando lesioni gravissime. Nella giornata del 31 agosti i funerali.