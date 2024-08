Louis Vuitton Cup Luna Rossa non dà scampo a Ineos Britannia ed è sola al comando!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 31 agosto 2024)continua la propria cavalcata nellaCup, conquistando la terza vittoria consecutiva nel torneo che designa chi sarà lo sfidante di Team New Zealand nel Match Race che metterà in palio la America’s Cup. Il sodalizio italiano ha letteralmente travoltonella regata che che chiuso il terzo pomeriggio di gare nelle acque di Barcellona, imponendosi in maniera nitida contro il Challenger of Record e impartendo una sonora lezione di vela alla compagine guidata dal timoniere Ben Ainslie. In un confronto sempre acceso dopo quanto successo tre anni fa nella baia di Auckland, Team Prada Pirelli si è rivelato semplicemente superiore alla corazzata britannica sostenuta da uno degli uomini più ricchi del Regno Unito e dalla Mercedes: scafo più veloce, equipaggio più brillante, tecnica più performante e incisiva, migliore capacità di volo.