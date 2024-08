Louis Vitton Cup 2024 Luna Rossa vola in testa alla Classifica | splendide vittorie con American Magic e Britannia

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di sabato 31 agosto 2024) Barcellona, 31 agostoporta a casa altri due importantissimi punti, dopo aver battuto sia glii di, sia gli inglesi di Ineos. Il challenger italiano ha dimostrato ancora una volta le grandi potenzialità di una barca e di un equipaggio capaci di lasciare il segno in ogni condizione meteo. Con cinque match in tabellone, compreso quello tra USA e ITA, rimandato ieri per assenza di vento, la terza giornata dei Round Robin dellaVuitton Cup è stato un tour de force per team e comitato, ma il vento da E di circa 8 nodi ha permesso di far disputare tutte le regate in programma, regalando anche un bello spettacolo alle tante barche spettatori presenti.brilla nonostante la giornata molto faticosa per il sailing team, impegnato in due match a distanza di oltre due ore tra il primo e il secondo.