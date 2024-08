LIVE Vuelta a España 2024 tappa di oggi in DIRETTA | inizia l’ultima salita! 3 uomini in testa c’è Marco Frigo

Leggi tutta la notizia su oasport

16.07 Meurisse, Campenaerts e Del Toro vengono ripresi dal gruppo. 16.05 Questo il profilo delladi Puerto de Leitariegos: The stage will be decided here La etapa se va a decidir aquí. 22.7 km 4.5% Max. 7%#La24 pic.twitter.com/ARwKZuqmkR — La(@la) August 31,16.03 Si spacca il gruppo diMeurisse, Campenaerts e Del Toro perdono la ruota dei compagni di fuga. 16.02 Jhonatan Narvaez (Ineos-Grenadiers), Xandro Meurisse (Alpecin-Deceuninck),(Israel-Premier Tech), Isaac Del Toro (UAE Team Emirates), Victor Campenaerts (Lotto-Dstny) ed Harold Tejada (Astana Qazaqstan) hanno solamente 1? 05? di vantaggio sul gruppo. 16.00ta ladi Puerto de Leitariegos (22.8 km al 4.5% di pendenza media) 15.