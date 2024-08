Ius ScholaeTajani | No marcia indietro

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di sabato 31 agosto 2024) 22.30 "Siamo al fianco dell'Ucraina con un accordo che le armi italiane si possono usare in territorio ucraino, non russo. E non invieremo militari". Lo ha detto il ministro degli Esteri, Tajani. "Noi lavoriamo per la pace", ha aggiunto auspicando in una "conferenza di pace con russi e cinesi" dove però Mosca non possa "porre delle condizioni". Parlando a un evento in Puglia,ha anche accennato allo Ius Scholae: "Non faccio. La scelta è di buon senso. Non possiamo regalare il voto dei nuovi italiani alla sinistra".