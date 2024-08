Giappone uno dei tifoni peggiori di sempre | Shanshan fa 6 morti e più di 120 feriti

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 31 agosto 2024) Roma, 31 agosto 2024 – Il tifonesta continuando a imperversare in, spostandosi dal sud del Paese alla zona occidentale e lasciando dietro di sé 6 vittime, una persona dispersa e più di 120. Inoltre, sul percorso del tifone sono disseminati edifici danneggiati da detriti volanti, alberi sradicati e auto rovesciate o sepolte dalle inondazioni. La maggior parte dei danni è stata causata dai venti estremamente forti, piuttosto che dalla pioggia.è il decimo ciclone della stagione nell’Oceano Pacifico e non solo è il più grave degli ultimi anni per il, ma uno deiche si siano mai abbattuti sull’arcipelago. Il sistema dei trasportise è in tilt, con decine di voli e treni cancellati, mentre centinaia di persone sono senza elettricità.