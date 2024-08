F1 risultati e classifica FP3 GP Italia 2024 | Hamilton in testa Leclerc brillante 3

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 31 agosto 2024) Lewisha firmato il miglior tempo nelle prove libere 3 del GP d’, tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito di Monza. Il pilota della Mercedes ha stampato un convincente 1:20.117 e ha preceduto di 93 millesimi il compagno di squadra George Russell. Provada parte di Charles, che con la Ferrari si è inserito in terza piazza a 0.109 dalla vetta, appena davanti alle McLaren di Oscar Piastri e Lando Norris. Max Verstappen non è andato oltre la sesta posizione (a 0.251). Il tre volte Campione del Mondo si è nascosto al volante della Red Bull, ma resta il grande favorito della vigilia per la conquista della pole-position e per la vittoira nel Gran Premio di domani. Il fuoriclasse olandese ha preceduto l’altra Ferrari di Carlos Sainz (settimo a 0.346).