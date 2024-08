Eccellenza e Promozione Coppa Italia subito derby pesarese In campo sei squadre della provincia

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 31 agosto 2024) Oggi pomeriggio si giocano le prime gare ufficialinuova stagione sportiva delle categorie dilettanti. Nello specifico, si scenderà inper la fase regionale. Un’occasione per vedere all’opera gli acquisti di questa estate e per avere i primi riscontri sullo stato di forma dei singoli, dopo il lavoro effettuato nelle scorse settimane. In, il programma degli ottavi di finale (gare di andata) prevede per oggi solo una partita, quella tra il Monturano Calcio e l’Atletico Mariner. Si giocherà al Comunale di Monte Urano alle ore 17.30. A dirigere l’incontro è stato designato Antonio Tarli di Ascoli Piceno. Le altre gare in programma domani: K-Sport Montecchio Gallo - Urbino, Osimana - Portuali Calcio Ancona, Fabriano Cerreto - Matelica Calcio, Sangiustese - Chiesanuova, Maceratese - Montefano, Tolentino - Montegranaro.