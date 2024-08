De Laurentiis e il caso Osimhen | quando il principio vale più del profitto

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di sabato 31 agosto 2024) Il presidente del Napoli rifiuta offerte milionarie per, mandando un messaggio chiaro: i principi contano più dei profitti. Nel turbine del calciomercato estivo, una storia emerge con forza dirompente: quella di Aurelio Dee Victor. Il presidente del Napoli ha scelto di trattenere il suo gioiello nigeriano, nonostante offerte da capogiro dall’Arabia Saudita. Una decisione che va controcorrente e che merita un’analisi approfondita. La solidità del Napoli: un modello di gestione Contrariamente a quanto si voglia far credere, il Napoli non è in ginocchio senza la cessione di. La società partenopea ha dimostrato una solidità finanziaria invidiabile, investendo oltre 150 milioni in contanti sul mercato. Un segnale di forza che stride con le narrazioni catastrofiste di chi dipinge il club in crisi.