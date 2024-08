‘Città Spettacolo’ omaggia Moscato canta con Minerva e sorride con Colella

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 31 agosto 2024) Tempo di lettura: 2 minutiAll’Hortus Conclusus è andato in scena un omaggio a Enzo, per un triennio direttore artistico di ‘Benevento Città Spettacolo‘: “Ritornanti”, titolo mutuato da “Il corpo celeste” di Anna Maria Ortese, riferito a defunti che ritornano in forma di spirito, ma anche a parole, concetti, frammenti, a volte appena accennati, in cui confluiscono lemmi ed aforismi ri-presi dalla tradizione e contemporaneamente re-inventati nel linguaggio creativo e mistilingue proprio del grande autore-attore recentemente scomparso.