C’era una volta il West | dal cast alla colonna sonora le curiosità sul film

(Di sabato 31 agosto 2024)unail: dal, lesulNellaografia del regista Sergio Leone ildel 1968unailè considerato uno dei principali capolavori. Più volte indicato come uno dei miglioriern mai realizzati, ilè un tripudio di epica e sentimento, capace di raccontare un paese e il suo mutare nel tempo. Proprio per questo tema, ilè considerato il primo episodio della Trilogia del Tempo di Leone, che proseguirà con Giù la testa (1971) eunain America (1984). Il soggetto delvenne scritto da Leone insieme ai giovani Bernardo Bertolucci e Dario Argento. Questi, però, abbandonarono poi il progetto per dedicarsi ai loro nuovi. Leone non si fece scoraggiare da ciò, e decise di ultimare la sceneggiatura delcon il fidato Sergio Donati.