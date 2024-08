Carcere a vita Salvini tuona sull' assassino di Sharon Verzeni

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 31 agosto 2024) Moussa Sangare, il 31enne fermato per l'omicidio di, verrà interrogato ina Bergamo lunedì alle 9 di mattina. Il pm Emanuele Marchisio e la procuratrice facente funzioni Maria Cristina Rota hanno chiesto oggi al gip la convalida del fermo di Sangare, accusato di omicidio con l'aggravante della premeditazione e dei futili motivi. «Perché, perché, perché?» È quanto avrebbe dettoal suomentre veniva accoltellata a morte in via Castegnate a Terno d'Isola. A riferire le parole della vittima agli inquirenti è stato lo stesso Sangare, mentre confessava l'omicidio durante l'interrogatorio nella caserma del comando provinciale dei carabinieri di Bergamo.