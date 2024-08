Canottaggio Giacomo Perini ed il quattro con PR3 misto approdano in finale alle Paralimpiadi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 31 agosto 2024) Missione compiuta per le imbarcazioni azzurre deldi Parigi 2024: i due equipaggi italiani impegnati nei ripescaggi centrano, infatti, la qualificazione all’ultimo atto di domani, che assegnerà le medaglie. Obiettivo raggiunto pernel singolo PR1 maschile e per l’ammiraglia azzurra delcon PR3. Nel singolo PR1 maschilechiude al secondo posto nella seconda serie dei recuperi in 9’24?49 e viene promosso allaA insieme all’australiano Erik Horrie, che oggi precede l’azzurro in 9’22?15. Avanzano all’ultimo atto dalla prima serie, invece, l’israeliano Shmuel Daniel, primo in 9’22?47, ed il francese Alexis Sanchez, secondo in 9’24?71. Si erano qualificati ieri in batteria, infine, il britannico Bejamin Pritchard e l’ucraino Roman Poliansky.