Batosta per Elon Musk | giudice spegne X la rabbia del magnate Stop alla voce della verità

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di sabato 31 agosto 2024) IlX, ladi: “” ### La Decisione dele le conseguenze per gli utenti Il Brasile ha preso una decisione drastica che ha scatenato un’ondata di polemiche a livello internazionale. La Corte Suprema Federale, attraverso ilAlexandre de Moraes, ha ordinato la sospensione totale del servizio di X in tutto il territorio nazionale. Questa misura radicale è stata adottata dopo che l’azienda non ha nominato un rappresentante legale nel paese, nonostante le richieste esplicitecorte. La decisione delde Moraes non è stata accolta con favore da, proprietario di X e noto imprenditore tecnologico.si è espresso con forti parole contro questa mossa, definendola un attacco direttolibertà di parola.