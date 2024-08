Bari Poggiofranco sotto choc | ottantenne uccide la moglie poi si toglie la vita

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di sabato 31 agosto 2024) Il quartiere di. Un uomo di 84 anni ha ucciso con un colpo di pistola ladi 83 anni per poirsi lacon la stessa arma. Il dramma familiare si è consumato in un appartamento di via Lucarelli a. A fare la tragica scoperta è stato il figlio dell’anziana coppia, che è rientrato in casa e ha chiamato i genitori senza ricevere risposta. Poi ha raggiunto la camera da letto e ha scoperto i corpi senzadei genitori. In base a quanto emerso dalle indagini, pare che l’anziana fosse malata e costretta a rimanere a letto. Indagano sull’accaduto i Carabinieri che hanno trovato e sequestrato l’arma. Per gli investigatori pochi dubbi: omicidio-suicidio.