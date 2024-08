Attacco a Solingen la Germania cambia norme su migranti e richieste di asilo

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di sabato 31 agosto 2024) La strage dirischia di portare novità rilevanti, il governo tedesco sta per rivedere lesulle armi e sull’immigrazione Ci sono eventi che segnano profondamente la storia di una Nazione,ndo in qualche modo la sua storia e perfino la sua cultura. Uno di questi potrebbe essere quello avvenuto la mattina del 24 agosto a, in. Tre persone sono morte e quattro sono rimaste gravemente ferite in uncon coltello durante una festa comunale. L’uomo, armato, ha iniziato a colpire la folla è poi scappato dopo essere stato ferito dalla polizia. L’annuncio, in un’atmosfera festosa per la celebrazione del ‘Festival della diversità” per i 650 anni della città nella Renania Settentrionale-Vestfalia, è stato fatto dagli organizzatori, sul palco, di fronte a una platea attonita e inconsapevole di quanto fosse successo.