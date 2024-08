Alessia Marcuzzi a 51 anni il bikini di fine agosto manda Instagram in tilt | Guarda

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 31 agosto 2024) Bellissima e acclamata.è la protagonista indiscussa di questo ultimo scorcio di. La sua estate da single si sta consumando tra Formentera, in Spagna, e Antiparos, in Grecia., sole, mare, spiaggia, piscina e affetti. Le amiche, sempre in vena di fare festa. Ma anche la bellissima figlia Mia, 11, praticamente già quasi una sua goccia d'acqua. E poi il cagnolino Brownie, da tempo diventato involontariamente una star sui social e vezzeggiato e coccolato dagli stessi fan della showgirl ex Mediaset, oggi in Rai. Ormai stabilmente single, la splendida 51enne romana ha condiviso più di una volta in questi giorni i simpatici video in compagnia del barboncino, facendo il pieno di like. Anche se il sospetto che il suo fisico pazzesco abbia attirato non poche simpatie, soprattutto da parte degli appassionati di sesso maschile.