Addio al prof Casta Maestro di sport e di vita

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 31 agosto 2024) PRATO "Sandro si è tolto tantissime soddisfazioni, a livelloivo. Ha plasmato generazioni di nuotatori e nuotatrici, ha portato alcuni di loro a conquistare medaglie nazionali ed internazionali. Ma io voglio ricordarlo come educatore: una persona schietta, che poteva apparire burbera, ma dal cuore d’oro. Era undi, ancor prima che di". E’ Lisa Giagnoni, vice-campionessa italiana di nuoto nei 400 e negli 800 stile nel 1994, a sintetizzare in poche commosse parole quel che Alessandrognoli ha rappresentato per l’intero movimentoivo pratese. Già, perchè il "", andatosene due giorni fa dopo aver lottato a lungo, aveva letteralmente lonel sangue: classe 1948, il padre Egisto (detto "Calvino") era stato uno dei primi istruttori del salto ad ostacoli a Prato.