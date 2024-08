Superbike | Kawasaki il bello deve venire | quali orizzonti?

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di venerdì 30 agosto 2024) Cambiamenti su cambiamenti all’interno di un box che ribolle in modo evidente. Laha impattato male, certamente, in questo Mondiale 2024 diattirando sul suo box delle nubi temporalesche che potevano annacquare, fortemente, il lavoro svolto dai giapponesi. Nelle ultime uscite, però, la moto verde ha dimostrato piccoli passi in avanti che dovranno regalare ad Alex Lowes e Axel Bassani più solidità. Nel presente, ma soprattutto nel 2025 che verrà. Deglidella verdona ha recentemente parlato Guim Roda, team manager della squadra., le parole di Guim Roda di(Credit foto –)“Da un punto di vista tecnico possiamo parlare di upgrade in riferimento al passato ma l’obiettivo è ancora quello di essere al vertice.