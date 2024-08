Sharon il killer confessa È già scontro | premeditazione o raptus che succede adesso

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 30 agosto 2024) Moussa Sangare, il 31enne accusato dell'omicidio diVerzeni, la notte dell'omicidio è "uscito di casa con 4 coltelli". Il suo "obiettivo era colpire qualcuno". Motivo per cui il pm Emanuele Marchisio gli contesta l'aggravante dellaall'omicidio volontario. Il giovane tuttavia parla di. Agli inquirenti ha detto infatti che "sentiva di dover compiere questo gesto", di avvertire "l'impulso di accoltellare". Una tesi respinta categoricamente dalla criminologa Roberta Bruzzone che a LaPresse commenta: "Iimprovvisi non esistono". Non esclude però una "condizione di interesse psichiatrico, probabilmente sottovalutata ma già ampiamente emersa". Il giovane "aveva un 415bis per un reato di maltrattamenti aggravati nei confronti della sorella e della madre.