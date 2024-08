Sardegna primi sabotaggi da parte dei No-pale eoliche Bulloni svitati nel nuorese

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 30 agosto 2024) Non si riesce ancora a capire se siano episodi singoli e scollegati o se dietro ci sia già un vero e proprio movimento. L’assalto alle, tramite, è partito. Ed è partito dalla, dove in questi ultimi tempi è forte la protesta per l’installazione massiccia di impianti di energia eolica che, a detta dei residenti, vanno a deturpare l’ambiente e non solo. La polemica più feroce è scoppiata quando è stato pubblicato il piano delle installazioni ed è stato visto che alcunesarebbero state messe nei pressi del sito archeologico di Barumini, dove sorge uno dei villaggi nuragici simbolo dell’isola. Da qui il passaggio dalle protese a, a quanto pare, deitentativi dio, anche con dei seri rischi per i cittadini.