Quali attori famosi hanno interpretato Danny Zuko di Grease oltre a John Travolta?

(Di venerdì 30 agosto 2024) Quale occasione migliore che l’anniversario dell’uscita nelle sale italiane di, il 30 agosto 1978, per parlare di questo cult da un’ottica diversa? Per tuttiavrà per sempre il volto di. Il film d’altronde, ha contribuito a lanciare l’attore come star indiscussa negli anni settanta insieme a La Febbre del sabato sera. Nonostante questo, però, non è stato l’unico a vestire i panni di questo adolescente guascone tra gli anni cinquanta e sessanta. Molti, infatti, lo, soprattutto a teatro. Il nome più noto è, senza dubbio, quello di Richard Gere. Giovanissimo, infatti, ha mosso i suoi primi passi proprio a Broadway, indossando la giacca dei T-Birds nel 1973. Tutto questo accadeva due anni prima del suo debutto sul grande schermo con una piccola parte in Report to the Commissioner.