Pronostici Serie A | arrivano i big match! La schedina della 3ª Giornata

(Di venerdì 30 agosto 2024) TerzadiA alle porte, poi sarà tempo di fermarsi per la prima sosta per le Nazionali presente in calendario. Primo crocevia importante per tante squadre che proveranno ad arrivare al primo stop nelle migliori condizioni possibili. C’è chi come la Juventus cerca di mantenere le good vibes delle prime giornate, chi come il Milan vuole invece invertire la rotta. Con la terza gioranta ritorna anche la rubrica suidiA realizzata dalla redazione di CalcioWeb. Come sempre, di seguito troverete l’analisi3ªdiA con i consigli per le schedine, partita per partita. ScommesseA: analisi e consigli sulle partite1ªVenezia-Torino X2 La gara che apre il terzo turno mette di fronte il Venezia con un punto raccolto in 4 partite e il Torino che di punti ne ha raccolti 4 contro Milan e Atalanta, non proprio le ultime arrivate.