Posteggio ’Il Duomo’ un dormitorio I turisti fotografano tenda e coperte

(Di venerdì 30 agosto 2024) di Laura Valdesi SIENA Un turista fotografa laall’angolo del primo piano del’Il. Poi si sporge nel piazzale attiguo e scatta anche lepiegate e i sacchetti che contengono le poche cose dei pakistani tornati ad abitare qui. La compagna lo raggiunge, commentano e indicano i jeans buttati lì vicino. Sono stranieri. Chissà che impressione hanno avuto del loro approdo a Siena. Magari arrivano da realtà dove la situazione è ben più pesante e degradata che nella nostra città. Certo, la situazione non è neppure paragonabile a quella del novembre scorso quando la polizia municipale sgombrò il parcheggio ’Il, divenuto, per farlo tornare alla funzione originaria. Decine di migranti raccolsero le loro cose e, al contempo, venne svolta un’opera di sanificazione viste le condizioni igieniche in cui vivevano disseminati nei vari livelli.