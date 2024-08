Palacios col fiatone! Attese le firme con l’Inter | i motivi del ritardo – CdS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 30 agosto 2024) Finalmente oggi dovrebbe essere il giorno di Tomasal. L’argentino è atteso per lein mattinata, dopo i ritardi sulla chiusura dell’operazione.– Il dado è tratto: Tomassarà del. Dopo un lungo andirivieni, con i problemi legati principalmente in Argentina, ieri si sono risolte le ultime pratiche burocratiche: il classe 2003 sarà nerazzurro. Proprio oggi in mattinata, scrive il Corriere dello Sport,rà il suo contratto confino al 30 giugno 2029, dove percepirà 650 mila euro a stagione. L’investimento sarà da 11 milioni di euro, ovvero 6,5 di base fissa più 4,5 di bonus. Il motivo di questo sorprendenteè dovuto alla federazione argentina e alle questioni riguardanti la divisione dell’importo tra Independiente Rivadavia e Talleres.