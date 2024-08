Nell' intervista alla Cnn Harris si sposta ancora verso il centro E dice | Sì a un repubblicano in squadra

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di venerdì 30 agosto 2024) Kamala, se elettaCasa Bianca, si impegnerà a “voltare pagina sull’ultimo decennio” e a superare l’èra delle lacerazioni e della polarizzazione che ha caratterizzato l’America e la sua politica. Dal primo giorno la priorità "sarà la classe media", garantisce, chea notte italiana ha rilasciatoCnn la sua primada candidata ufficiale del Partito democratico, in tandem con il suo compagno di corsa, il governatore del Minnesota Tim Walz. Ha parlato delle idee che ha cambiato nel corso del tempo, e in particolare dopo la sua investitura per la corsaCasa Bianca, di politica internazionale e ha reagito alle accuse dei suoi avversari. La difesa della classe mediaè sembrata incerta nel rispondereprima domanda, un quesito facile su cosa avrebbe fatto il primo giorno se fosse stata eletta.