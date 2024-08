Moussa Sangare chi è l’assassino di Sharon Verzeni? Che origini ha? Tutto sulla vicenda

Leggi tutta la notizia su donnapop

(Di venerdì 30 agosto 2024) Si è arrivati finalmente a un punto di svolta nella torbidadi morte di; nelle ultime ore è stato rintracciato il suo presunto assassino:. Come ricordiamo, il giallo sull’omicidio diha tenuto con il fiato sospeso tutti gli italiani: la giovane donna, uscita di casa nella notte fra il 29 e il 30 luglio è stata assassinata per strada, nel Comune di Terno d’Isola. Oggi, a distanza di un mese dalla morte della ragazza, è stato rintracciato quello che dovrebbe essere il suo assassino. Stiamo parlando di, un 31enne originario del Mali. Gli inquirenti sono riusciti a risalire alla sua identità grazie alle videocamere di sorveglianza nella zona dove è stata uccisa. Nei filmati registrati si vede il ragazzo allontanarsi velocemente dalla scena del crimine in sella a una biciletta.