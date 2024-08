MotoGP risultati e classifica FP1 GP Aragon 2024 | Marc Marquez precede Martin Bagnaia solo 21

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 30 agosto 2024) Ci pensa(Ducati Gresini) a fissare il miglior tempo nella sessione di prove libere del Gran Premio di(Spagna) dodicesimo appuntamento del Mondiale di. Sul tracciato di Alcaniz, denominato MotorLand, ha visto il Cabroncito chiudere con il tempo di 1:48.289, uno dei pochissimi piloti che ha voluto rischiare, dato che il nuovo asfalto presenta zero grip per le gomme dei piloti. Secondo tempo per Jorge(Ducati Pramac) a 483 millesimi, quindi terzo Pedro Acosta (Gas Gas Tech3) a 613. Quarta posizione per Brad Binder (Red Bull KTM) a 663 millesimi, quinta per Fabio Di Giannantonio (Ducati Pertamina VR46) a 665, mentre è sesto Alex(Ducati Gresini) a 755.