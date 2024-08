MotoGP prove libere GP Aragon oggi in tv | orari programma e come seguirle in diretta

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 30 agosto 2024) Latorna in scena in occasione del Gran Premio di, dodicesimo appuntamento del motomondiale. Il Circus torna in azione dopo il round austriaco, che ha visto Francesco Bagnaia riconquistare la testa della classifica, con cinque punti di vantaggio su Jorge Martin. Ad, i piloti scenderanno in pista per la prima volta venerdì 30 agosto, con la prima sessione diintra le 10:45 e le 11:30. Successivamente, le moto torneranno a sfrecciare sull’asfalto tra le 15:00 e le 16:00, in occasione del prequalifiche. Infine, l’ultima sessione diè inper la giornata di sabato 31 agosto, dalle 10:10 alle 10:40. Tutte le sessioni saranno trasmesse ine disponibili agli abbonati Sky sul canale di Sky Sport. Inoltre, previo abbonamento, sarà possibile usufruire anche delle piattaforme streaming di Sky Go e di NOW.