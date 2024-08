Meloni deve decidere se cadere per la seconda volta nel doppio gioco del Ppe

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di venerdì 30 agosto 2024) Giorgiastare aldei Popolari europei. Anzi aldel Ppe che va oltre l’ipocrisia, sfiora la malafede. Hanno prima asto socialisti, liberali e macroniani nel chiedere a Ursula von der Leyen di tenere lontanodal trono di spade europeo, consentendole di rimanere in contatto con i Patrioti e Matteo Salvini. Salvo poi stupirsi che la presidente del Consiglio italiana si sia astenuta in Commissione Ue sulla rielezione della signora tedesca del Ppe e abbia fatto votare contro i suoi eurodeputati Conservatori. Ma come, hanno detto all’amico Antonio Tajani, l’Italia si mette fuori la maggioranza? Si fanno condizionare da Salvini? Non è mai capitato nella storia dei fondatori dell’Unione europea.