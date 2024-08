McTominay stregato da Napoli | Mai visto niente di più bello

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di venerdì 30 agosto 2024) Scott, incantato dalla bellezza di. Lo scozzese pronto per l’esordio contro il Parma. Scottè già innamorato di. Il centrocampista scozzese, ultimo colpo di mercato degli azzurri, ha espresso il suo stupore per la bellezza del capoluogo campano. Secondo quanto riferito dai dirigenti del Parker’s Hotel,avrebbe confidato: “Non ero mai stato a. Ho girato tantissime città, ma non ho maidi più. Ieri dalla terrazza mi tremavano le gambe, figuriamoci al Maradona.” L’entusiasmo diperva oltre l’aspetto calcistico. Il suo arrivo rappresenta un colpo importante per il club di De Laurentiis, che è riuscito ad attrarre un giocatore di livello internazionale nonostante l’assenza dalle coppe europee.