LIVE Atletica Mondiali U20 2024 in DIRETTA | Visca decimo nel lancio del giavellotto attesa per Valensin

(Di venerdì 30 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA01.25 Secondo errore per Haywood. 01.24 Dopo 4 lanci in testa alla classifica della finale deldelc’è il cinese Xiaobo Wang (75.50) davanti a Oisin Joyce (73.89) e Ke Yang (71.98). 01.23 Partiti! 01.21 Questa la start list della finale dei 3000 metri maschili: 1 1536 Ky HEHIR AUS 15 Jun 06 8:04.62 8:04.62 2 2000 Clinton Kimutai NGETICH KEN 12 Jun 07 7:48.09 7:48.09 3 2047 Osama ER-RADOUANI MAR 4 Dec 07 8:04.51 8:04.51 4 1718 Oscar GAITAN ESP 20 Jan 06 8:06.02 8:06.02 5 1784 Henry DOVER GBR 15 Oct 05 7:57.47 7:57.47 6 2116 Luis HUAMAN PER 16 Dec 05 8:28.35 8:28.71 7 2256 Karl OTTFALK SWE 3 Jan 06 7:58.05 7:58.05 8 1968 Yamato HAMAGUCHI JPN 3 May 06 8:01.92 8:01.92 9 2082 Mick WOLVEKAMP NED 2 Feb 05 8:03.19 8:03.19 10 1995 Denis KIPKOECH KEN 5 Jun 06 7:48.48 7:48.48 11 2083 Juan ZIJDERLAAN NED 27 Sep 05 7:51.68 7:51.