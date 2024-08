K-Pop Idols la recensione | luci e ombre dell’industria della perfezione

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di venerdì 30 agosto 2024) Su Apple TV+ è disponibile la nuova docuserie sul mondo dell'industria coreana dell'intrattenimento musicale, K-Pop: scopriamo insieme come si diventa star Hallyu! Da quando artisti come i BTS e le Blackpink sono diventati dei veri e propri fenomeni globali, l'interesse verso l'industria dell'intrattenimento Made in Korea è aumentato a dismisura, portando a un ritorno in pompa magna dell'Hallyu, nota anche come Korean Wave (che sta ad indicare un forte incrementodiffusionecultura coreana nel mondo, simile per l'appunto a un'onda). Lo abbiamo visto nei campi più disparati, non solo in quello musicale: dalla K-Beauty ai K-Drama, passando per il K-Food, c'è sempre più interesse verso tutto ciò che proviene da un paese noto per la cura dei dettagli e l'ambizione