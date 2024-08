Inter-Atalanta San Siro fa il botto | grandi numeri! Le info sui biglietti

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 30 agosto 2024) Questa sera va in scena. Il club nerazzurro aggiorna i tifosi suiprevisti a San, sulle indicazioni per accedere allo stadio e sui– Tra poche ore SanospiterÃ, seconda partita consecutiva che la squadra di Simone Inzaghi disputerà in casa davanti ai propri tifosi. Il sostegno del pubblico nerazzurro, come al solito, non mancherà , anche considerando iattesi allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano. Come spiega il club nerazzurro, per la sfida di questa sera sono stati venduti più di 70 mila. Con gli ultimissimi a disposizione, online e nelle biglietterie che apriranno alle ore 17.45.