Incendio a Fonte Laurentina | soccorso un anziano non è in pericolo di vita

(Di venerdì 30 agosto 2024) Sei squadre dei vigili del fuoco sono intervenute per domare le fiamme in un appartamento al settimo piano di un edificio Roma – Nel primo pomeriggio di oggi, intorno alle 14:30, unè divampato in un appartamento al settimo piano di un edificio in via Kafka 35, nel quartieredi Roma. L’allarme è stato dato immediatamente, e i vigili del fuoco sono intervenuti sul posto con sei squadre per domare le fiamme che hanno coinvolto l’appartamento. L’, che ha causato notevoli danni all’interno dell’abitazione, ha richiesto un intervento tempestivo per ere che le fiamme si propagassero agli altri appartamenti del palazzo. Gli abitanti dell’edificio sono stati evacuati per precauzione, mentre i vigili del fuoco hanno lavorato per circoscrivere l’e metterlo sotto controllo.